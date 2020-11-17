Украинцы застраховали автомобили по ОСАГО на 4,6 миллиарда

Сумма страховых платежей по «автогражданке» составила около 4,6 млрд грн (+ 23,5%), сообщает пресс-служба МТСБУ.

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В целом за 9 месяцев 2020 года количество заключенных договоров ОСАГО составило почти 6,3 млн, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За два квартала 2020 года количество заключенных договоров ОСАГО составило 2,26 млн, что практически равно показателю за аналогичный период прошлого года.

Сумма страховых выплат равна 1,6 млрд грн (+ 19,9%).

Страховые требования

Страховщики ОСАГО урегулировали путем осуществления страховых выплат более 104,8 тыс. требований. Этот показатель вырос на 4%, а сумма выплат увеличилась на 10,5% и составила более 2 млрд грн.

Электронные договоры

Количество электронных договоров было равно 2,2 млн, что почти втрое выше показателя первых трех кварталов 2019 года.

Сумма премий по электронным договорам за январь - сентябрь этого года составляет 1,8 млрд грн по сравнению с 0,5 млрд грн за тот же период прошлого года (+ 248%). Таким образом, в 2020 году доля е-полисов в общем количестве договоров превышает треть (35%).

Европротокол

Количество требований по европротоколу выросло на 4% - до 35,3 тыс. Сумма выплат по европротоколу увеличилась на 10,9% и составила 351 млн грн.

Удельный вес требований по европротоколу в общем количестве оплаченных требований составлял 33,7%, а в общей сумме выплат - 17,4%. Оба показателя почти не отличаются от прошлогодних.

«Зеленая карта»

За три квартала 2020 года количество договоров международного автострахования «Зеленая карта» сократилось на 45,3% в связи с ограничением трансграничного автомобильного движения, вызванного пандемией covid-19. Количество таких договоров - 460,7 тыс., сумма начисленных страховых премий по ним - 893 млн грн (-34,3%).

За первое полугодие количество новых договоров международного автострахования «Зеленая карта» упало на 41%, а количество страховых выплат выросло на 28%.

По договорам международного страхования урегулировано 4601 требование на сумму более €13,3 млн. Это превышает показатели соответствующего периода 2019 года на 10,4% по количеству и на 18,5% по сумме урегулированных требований.