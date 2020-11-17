На столичных Осокорках автомобиль провалился в яму, оставленную коммунальщиками без ограждения

На столичных Осокорках автомобиль провалился в яму, оставленную коммунальщиками без ограждения

В воскресенье, 16 ноября, вечером на Осокорках в Киеве автомобиль провалился в большую яму. Яма якобы появилась вследствие работ столичных коммунальных служб, которые оставили ее без ограждения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Как сообщается, на улице Срибнокильской, 16А, автомобиль Skoda Octavia провалился в большую яму. Яма якобы появилась вследствие работ коммунальных служб. При этом коммунальщики “забыли” установить ограждения вокруг разрытия.

Отмечается, что в результате происшествия чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 13 ноября на Борщаговке в Киеве такси “снесло” 4 людей на остановке общественного транспорта и врезалось в киоск. 2 человека погибли.

Полицейские задержали таксиста, который на остановке общественного транспорта в Киеве смертельно травмировал двух женщин. Прибор “Драгер” показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: dtp.kiev.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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