"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов еще с двух станций

Продажа билетов открывается со станций Белая Криница и Славута-1.

"Укрзализныця" с полуночи 16 ноября открывает продажу билетов с двух железнодорожных станций в Ровенской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Продажа билетов открывается со станций Белая Криница (Ровенская область) и Славута-1 (Хмельницкая область) на следующие поезда:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

- Херсон; № 251/251 Харьков - Николаев.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, "Укрзализныця" 8 ноября открыла продажу билетов с ряда железнодорожных станций.