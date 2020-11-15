"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов еще с двух станций

Продажа билетов открывается со станций Белая Криница и Славута-1.

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов еще с двух станций
Фото: sannews.com.ua

"Укрзализныця" с полуночи 16 ноября открывает продажу билетов с двух железнодорожных станций в Ровенской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Продажа билетов открывается со станций Белая Криница (Ровенская область) и Славута-1 (Хмельницкая область) на следующие поезда:

  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 102/101 Киев - Херсон;
  • № 251/251 Харьков - Николаев.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, "Укрзализныця" 8 ноября открыла продажу билетов с ряда железнодорожных станций.

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