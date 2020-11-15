2020-11-15
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов еще с двух станций
Продажа билетов открывается со станций Белая Криница и Славута-1.
Фото: sannews.com.ua
"Укрзализныця" с полуночи 16 ноября открывает продажу билетов с двух железнодорожных станций в Ровенской и Хмельницкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Продажа билетов открывается со станций Белая Криница (Ровенская область) и Славута-1 (Хмельницкая область) на следующие поезда:
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 102/101 Киев - Херсон;
- № 251/251 Харьков - Николаев.
Отмечается, что соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Напомним, "Укрзализныця" 8 ноября открыла продажу билетов с ряда железнодорожных станций.