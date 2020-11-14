В Кабмине хотят потребовать у ЕС компенсацию за “евробляхи“

Украинцы сделали Евросоюзу "большой подарок", покупая старые автомобили, которые загрязняют воздух. Поэтому Украина имеет право поставить вопрос о компенсации. Такое заявление сделал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Заместитель министра считает, что вопрос о выплате компенсации за покупку украинцами «евроблях» в первую очередь нужно поставить перед Польшей и Литвой. Дело в том, что из этих стран чаще всего в Украину и попадают автомобили с иностранной регистрацией.

Качка утверждает, что украинцы своим здоровьем и плохим воздухом помогают Евросоюзу добиться низкого уровня СО2 в воздухе.

Какова может быть сумма такой компенсации - Тарас Качка уточнять не стал.

Между тем, в Украине сейчас насчитывается около 750 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. У многих из них нарушены сроки пребывания в Украине. Поэтому они ждут, что Верховная Рада утвердит законопроект про доступную растаможку. Однако, пока дальше разговоров дело в этом направлении не идет.