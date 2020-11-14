В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)

Вечером 13 ноября в Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта. Люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

13 ноября в 21:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на яхте неподалеку острова Жуков, Ольгинский залив, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарный корабль и спасатели 17-Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что на ориентировочном расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м.

В 23:59 пожарные ликвидировали пожар. По предварительным данным, люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: скриншот видео