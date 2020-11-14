Водителя Uber, который совершил смертельное ДТП в Киеве, арестовали

Такую меру пресечения избрал для виновника аварии Шевченковский районный суд Киева.

Водителя, который спровоцировал ДТП с двумя погибшими на Большой кольцевой дороге, арестовали на два месяца.

Такую меру пресечения избрал для виновника аварии Шевченковский районный суд Киева, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

Фото: пресс-служба Киевской горпрокуратуры

Фото: пресс-служба Киевского горсовета

Напомним, водитель службы такси Uber, управляя автомобилем «Hyundai», при осуществлении маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП пострадали четыре человека. 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой".

Отметим, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, предварительно мужчина заснул.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУ ЧП в г. Киеве.

Вечером 11 ноября в Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека.

7 ноября в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

За рулем авто находился гражданин Египта. Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10,51 млн гривен.

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