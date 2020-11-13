Стало известно, будут ли работать Сервисные центры МВД при “карантине выходного дня“?

Введение в Украине в связи с ростом количества новых случаев коронавируса так называемого «карантина выходного дня» не повлияет на работу Сервисных центров МВД . По субботам у них сохранится обычный рабочий график.

В частности, сервисные центры МВД по-прежнему будут работать в субботу. График их работы – с 9:00 до 16:45.

Но учтите, что в этой организации с целью борьбы с распространением коронавируса ограничено количество посетителей. Поэтому нужно вначале предварительно записаться на прием, и только потом прийти в назначенное время. Хорошо, что записаться на посещение Сервисного центра МВД можно заранее за 15 дней.

Записаться можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД или по телефону региональных сервисных центров.

Обратите внимание, что сейчас на карантин закрыт сервисный центр №1843 в городе Коростень.

Ранее стало известно, что во время «карантина выходного дня», который введен с 14 по 30 ноября, в Украине для автомобилистов будут работать только АЗС и СТО. Работа автосалонов официально не запрещена, но и не разрешена. Вот такая странная ситуация.