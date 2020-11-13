В этом году пассажиропоток киевского метрополитена снизился на 40%

В этом году пассажиропоток киевского метрополитена снизился на 40%

В этом году пассажиропоток киевского метрополитена снизился на 40%. Самая посещаемая станция – “Академгородок”, наименее посещаемая – “Днепр”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевский метрополитен”. 

С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831 900 пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке побывало 214 688 300 пассажиров. Соответственно сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году.

Самыми популярными станциями киевской подземки остаются “Академгородок”, “Лесная” и “Вокзальная”.

Так, за период с 25 мая по 31 октября 2020 года станцией “Академгородок” воспользовалось 6 143 300 пассажиров, тогда как в прошлом году за этот же период станцией воспользовались 9 318 800 пассажиров. 

Станция “Лесная” за это время перевезла 5 768 800 пассажиров, против аналогичного периода 2019 года – 8 866 000. 

И закрывает тройку лидеров станция “Вокзальная”, ею воспользовалось 4 504 500 пассажиров за указанный период и 8 658 400 пассажиров за аналогичный период 2019 года.

Меньше всего пассажиры пользуются станцией “Днепр”. Однако если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 станция перевезла 478 600 пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322 600 пассажиров.

Киевский метрополитен призывает соблюдать масочный режим и пользоваться общественным транспортом при необходимости.

Фото: “Киевский метрополитен”


Сергей Албул, КиевВласть

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