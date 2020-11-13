Пассажиропоток аэропортов Украины снизился на 63% за 10 месяцев — Госавиаслужба

За январь — октябрь 2020 года пассажиропоток через аэропорты Украины сократился на 63,1%, сообщает Госавиаслужба Украины.

Фото: ukrinform.ru

В целом это составляет 7656 тыс. пассажиров. При этом международные сообщения сократились на 63,9% и составили почти 6800 тыс. человек.

Объемы пассажирских перевозок

За 10 месяцев 2020 года пассажиропоток украинских авиакомпаний уменьшился против соответствующего периода прошлого года на 64,2%. Перевезено 4271 тыс. человек. В том числе международные сообщения сократились на 65% и составили чуть более 3835 тыс. пассажиров.

Объемы коммерческих рейсов

За этот же период украинские авиакомпании выполнили более 37,8 тыс. коммерческих рейсов, что на 57,2% больше, чем в прошлом году за такой же период. В том числе международных авиарейсов было выполнено 30 тыс., что на 59,8% меньше, чем в 2019 году.