Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние

Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние

Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние. До сих пор в Украине на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

“В преддверии зимы водители делятся на два типа: те, кто меняет летние шины на зимние, и те, кто считает, что это не обязательно. Первые – зимой управляют автомобилем без лишних усилий, а вторые – нервно сжимают руль каждый раз, как осуществляют очередной маневр”, – написал Алексей Билошицкий. 

Он приводит такие факты: 

1. Зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях.

2. При температурах ниже + 7 градусов Цельсия летняя резина “дубеет” и теряет свои свойства, а от того – меньше управляемость, больше тормозной путь.

3. Зимняя резина безопаснее.

Алексей Билошицкий отмечает, что, к сожалению, что до сих пор в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Но если сравнить украинские зимы и итальянские, испанские или французские, то понятно, что украинский климат существенно отличается и зимы тут обычно имеют температуры значительно ниже.

В Патрульной полиции считают, что нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому введение на законодательном уровне обязательности замены летних шин на зимние может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП.

Карта отражает общие правила для легковых авто, без учета особенностей для отдельных категорий

Как сообщала KV, за пределами населенных пунктов с 1 октября водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Такое требование действует до 1 мая следующего года.

Фото: “Мой город Киев”


Сергей Албул, КиевВласть

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