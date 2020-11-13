Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние
Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние. До сих пор в Украине на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества.
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“В преддверии зимы водители делятся на два типа: те, кто меняет летние шины на зимние, и те, кто считает, что это не обязательно. Первые – зимой управляют автомобилем без лишних усилий, а вторые – нервно сжимают руль каждый раз, как осуществляют очередной маневр”, – написал Алексей Билошицкий.
Он приводит такие факты:
1. Зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях.
2. При температурах ниже + 7 градусов Цельсия летняя резина “дубеет” и теряет свои свойства, а от того – меньше управляемость, больше тормозной путь.
3. Зимняя резина безопаснее.
Алексей Билошицкий отмечает, что, к сожалению, что до сих пор в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Но если сравнить украинские зимы и итальянские, испанские или французские, то понятно, что украинский климат существенно отличается и зимы тут обычно имеют температуры значительно ниже.
В Патрульной полиции считают, что нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому введение на законодательном уровне обязательности замены летних шин на зимние может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП.
Карта отражает общие правила для легковых авто, без учета особенностей для отдельных категорий
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