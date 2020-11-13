Найдено эффективное решение проблемы запотевания фар

Первым, додумавшимся до подобной технологии, стал разработчик автомобильных компонентов Canatu из Финляндии. Представленная им прозрачная пленка с обогревом решит проблему многих автомобилистов – запотевание и замерзание фар, что негативно сказывается на качестве освещения, а в некоторых случаях приводит к затруднению движения. Об этом сообщает «Автоцентр».

В роли основного материала финны использовали полимер. Он не просто устойчив к резкому перепаду температур, но еще и оснащен мелкими нагревательными элементами. Последние отвечают за равномерный нагрев всей покрытой ими поверхности. Иными словами, отлично защищают от замерзания и запотевания, при этом не оказывая негативного влияния на панели из поликарбоната.

Еще один плюс нового решения заключается в том, что пленке можно придать необходимую форму и расширить область ее применения. Кроме того, она идеально подойдет для автономных транспортных средств, которые лишены водителя.

Купить пленку с обогревом от Canatu пока нельзя, она все еще является прототипом. В какие сроки полезный аксессуар появится в продаже, сказать сложно, но авторы изобретения продолжают тестирование.

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