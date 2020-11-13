Один из крупнейших в мире самолет Ан-124 "Руслан" аварийно сел в Новосибирске

Самолет получил серьезные повреждения, люди не пострадали.

Один из крупнейших в мире транспортный самолет Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" совершил аварийную посадку в роSSийском Новосибирске и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет получил серьезные повреждения, люди не пострадали, сообщают роSSийские СМИ.

Фото: twitter.com

"Ан-124" Руслан "вынужденно вернулся в Новосибирск после вылета в Вену из-за неполадок в двигателе, при посадке он выкатился с полосы. По предварительной информации, при посадке у него повредились пневматики и левая основная стойка шасси. По словам одного из источников, также у машины повреждены крылья", - передает Интерфакс.

Источник агентства в службах аэропорта "Толмачево" информирует, что командир экипажа после вылета сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил посадку. На борту было 14 человек, никто не пострадал.

Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Собеседник агентства уточнил, что аварию мог вызвать пожар в двигателях. "После взлета экипаж доложил о проблемах в 3 и 4 двигателе. Сработали датчики пожара. Начала падать тяга. Затем отказала радиосвязь", - рассказал он.

После аварийной посадки пожара не было, сказал собеседник агентства. Полоса аэропорта была в удовлетворительном состоянии.

По словам одного источника, самолет летел без груза, по словам другого - на борту было 120 тонн груза.

По словам очевидцев, самолет начал разваливаться еще в воздухе. Один из обломков упал на склад распределительного центра группы гипермаркетов "Лента".

Ан-124 "Руслан" - советский, а впоследствии украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" был самым большим самолетом. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.

В прошлом году в июне Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 роSSийской авиакомпании "Волга-Днепр".

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