В Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, есть жертвы

Один человек погиб, еще трое травмированы.

Утром 13 ноября в Киеве произошло смертельное ДТП. На Окружной, на повороте на Тулузы у Электронмаша, водитель службы такси Uber на автомобиле Нyundai на полном ходу сбил трех человек у сигаретного киоска и влетел в МАФ. Один человек погиб.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Одного мужчину зажало, полиция пытается ему помочь. На месте работает патрульная полиция, ГСЧС, ожидают медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Uber, который совершил ДТП, ехал сдавать машину. Драгер показал 0.

Напомним, вечером 11 ноября в Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека.

7 ноября в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

За рулем авто находился гражданин Египта. Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10,51 млн гривен.

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