В Киеве начали превентивную обработку мостов противогололедными материалами

В ночь с 11 на 12 ноября столичные дорожные службы начали превентивную обработку мостов противогололедными материалами.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА)

Как сообщается, ночью температура дорожного покрытия на столичных мостах опустилась ниже нуля. Чтобы не допустить образования гололеда, дорожные службы обработали искусственные сооружения соляным раствором. Согласно сообщению, этот раствор эффективно предотвращает обледенение покрытия даже при 100% влажности и минусовых отметках температур.

В пресс-службе столичной администрации отметили, что технология обработки улиц и мостов жидкими хлоридами используется в Германии и Австрии. Для такой обработки в прошлом году город приобрел специальную технику – многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco. Зимой их используют для распыления жидких хлоридов, а в остальное время года – для мытья дорог.

Напомним, в сентябре столичные власти заявили, что начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планировалось, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.