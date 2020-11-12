Запуску в Киеве системы отслеживания ездящих по полосе общественного транспорта водителей мешает КГГА - МВД

Запуску в Киеве системы отслеживания ездящих по полосе общественного транспорта водителей мешает КГГА - МВД

Министерство внутренних дел планирует запустить в Киеве в ближайшее время новую функцию камер наблюдения -  видеофиксацию нарушений при проезде полосой общественного транспорта. Задерживает введение новой функции отсутствие разрешения владельца камер – Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Об этом KV стало известно из материала "Судебно-юридической газеты" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

По его словам, ИТ-специалисты МВД уже разработали и внедрили в камеры автоматизированных комплексов новые функции видеофиксации нарушений при проезде полосой общественного транспорта. Эти функции прошли метрологию и процесс сертификации.

“Однако, уже полтора месяца бьемся, чтобы получить согласие от киевской власти”, – сообщает Гончаров.

Отмечается, что медленным распространением комплексов автоматической видеофиксации нарушений ПДД обеспокоен и вицепремьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Мы уже знаем обо всех опасные перекрестках и проблемных участках дорог, где происходит больше всего нарушений ПДД. Однако государство финансово не в состоянии в короткий период установить там камеры автоматической видеофиксации ”, – отметил Федоров.

По мнению Федорова, государство могло бы взять на себя обеспечение камерами дорог общегосударственного значения, а остальное должна взять на себя местная власть. В частности, решить вопрос путем  партнерства с частными компаниями. 

“Это, когда частная компания за свой счет устанавливает камеру, и некоторое время средства от штрафов за нарушение ПДД идут частной компании для погашения расходов и получения финансовой выгоды”, – сказано в сообщении.

Предполагается, что после согласованного сторонами периода, камеры перейдут в коммунальную собственность.

Напомним, с 1 июня с.г. в Киеве и на автомагистралях Киевщины начали работу первые 50 камер, которые фиксируют нарушения ПДД. В первое время в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

 Отметим, в начале октября с.г. было  утверждено закрепление вице-премьер-министров Украины за административно-территориальными единицами. Среди прочего, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назначен куратором Киева и Киевской области. 

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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