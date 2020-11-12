На Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозок

В рамках уголовного производства работники полиции изымают транспортные средства в качестве вещественных доказательств.

На Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозок
Фото: преслужба поліці Кихвщини

В городе Фастове Киевской области полиция открыла уголовное производство по факту препятствования законной деятельности перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Киевской области.

"На заявление о препятствовании деятельности автобусных местных перевозчиков "Фастов Автотранс" полицейские отреагировали принципиально и оперативно. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что предприятие "Фастов Автотранс" работает на основании всех разрешительных документов, в частности имеет лицензию, паспорт маршрута, договор, заключенный с Киевской областной государственной администрацией.

"Однако представители других перевозчиков из Белой Церкви и Боярки с целью заработка незаконно начали работать в Фастовском районе. Чтобы прекратить такое вмешательство в работу законного перевозчика, полиция Фастовщины сотрудничает со Службой безопасности Украины, прокуратурой, Укртрансбезопасностью и органами местного самоуправления", - сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства работники полиции изымают транспортные средства в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем они будут помещены на площадку временного содержания.

Напомним, в июле 2019 года СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в "ЛНР". Маршрут пролегал через территорию РФ. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

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