На Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозок

В городе Фастове Киевской области полиция открыла уголовное производство по факту препятствования законной деятельности перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Киевской области.

"На заявление о препятствовании деятельности автобусных местных перевозчиков "Фастов Автотранс" полицейские отреагировали принципиально и оперативно. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что предприятие "Фастов Автотранс" работает на основании всех разрешительных документов, в частности имеет лицензию, паспорт маршрута, договор, заключенный с Киевской областной государственной администрацией.

"Однако представители других перевозчиков из Белой Церкви и Боярки с целью заработка незаконно начали работать в Фастовском районе. Чтобы прекратить такое вмешательство в работу законного перевозчика, полиция Фастовщины сотрудничает со Службой безопасности Украины, прокуратурой, Укртрансбезопасностью и органами местного самоуправления", - сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства работники полиции изымают транспортные средства в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем они будут помещены на площадку временного содержания.