В Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилей

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего парня, который за одну ночь в Голосеевском районе порезал шины 50 автомобилей. Об этом проинформировала пресс-служба столичной патрульной полиции.

В Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилей

Полиция получила сообщение от автомобилиста, что на улице Пироговский шлях кто-то ночью проколол три шины его автомобиля. На место происшествия направили патрульных полицейских.

Правоохранители при осмотре территории заметили 18-летнего молодого человека, на руках которого была кровь. Свидетели подтвердили, что именно этот парень резал шины.

В Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилей

На улице Пироговский шлях обнаружили более 30 автомобилей с порезанными шинами. Ещё 20 машин с порезанными шинами обнаружили на проспекте Науки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Молодой человек пока не сказал, какие у него были мотивы.


Максимов Віталій, Тудей

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