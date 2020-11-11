В Украине на дорогах появились экопатрули: что и как они проверяют, видео

В Украине на автодорогах начали работать патрули экоинспекции, которые проводят выборочную проверку и отслеживают токсичность выбросов транспортных средств.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице “Вінниця News”. Передает Апостроф

Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, во время акции «Чистый воздух» в Винницкой области экоинспектора проверяли превышение нормы выбросов оксидцинка и окиси углерода.

“За три дня на владельцев машин с повышенным уровнем СО-2 составили 12 админпротоколов”, — сообщил экоинспектор Александр Юрченко.

Представители службы ездят на специальном автомобиле и проводят выборочную проверку. При этом, такой контроль пока не предусмотрен законодательством, поскольку для остановки транспортных средств у представителей экоинспекции нет необходимых полномочий.

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