В Украине на дорогах появились экопатрули: что и как они проверяют, видео
В Украине на автодорогах начали работать патрули экоинспекции, которые проводят выборочную проверку и отслеживают токсичность выбросов транспортных средств.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице “Вінниця News”. Передает
Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, во время акции «Чистый воздух» в Винницкой области экоинспектора проверяли превышение нормы выбросов оксидцинка и окиси углерода.
“За три дня на владельцев машин с повышенным уровнем СО-2 составили 12 админпротоколов”, — сообщил экоинспектор Александр Юрченко.
Представители службы ездят на специальном автомобиле и проводят выборочную проверку. При этом, такой контроль пока не предусмотрен законодательством, поскольку для остановки транспортных средств у представителей экоинспекции нет необходимых полномочий.