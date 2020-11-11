BMW на своих картах обозначила Крым роSSийским

Представители автопроизводителя отметили, что компания руководствуется законами тех стран, где продаются автомобили.

BMW на своих картах обозначила Крым роSSийским
Фото: http://www.meta.kz

В навигационных системах автомобилей BMW теперь можно отображать Крым как часть РоSSии, несмотря на то, что страны ЕС и США официально считают Крым украинским.

Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Представители автопроизводителя отметили, что компания руководствуется законами тех стран, где продаются автомобили.

"BMW Group проводит постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в частности с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль покупают или эксплуатируют. Однако есть возможность изменить настройки, включенные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", - заявили в компании.

На картах автомобилей Volkswagen принадлежность оккупированного Россией полуострова может отличаться в зависимости от страны, сообщили в пресс-службе компании. Однако отметили, что это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по международным и территориальным границам.

РоSSия захватила украинский полуостров в марте 2014-го. Впоследствии Крым вошел в состав РФ по результатам так называемого референдума.

Большинство стран мира, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония, не признали итоги референдума. Кроме Никарагуа, полуостров считают роSSийским Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Казахстан и КНДР. Власти Беларуси признали Крым роSSийским "де-факто".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткараEmbraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видеоУкраинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео
В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторуюВ Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую
В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человекаВ Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека
Блок рекламы


Похожие новости
NIO выпустила 100-кВт·ч аккумулятор для своих авто и уже разрабатывает 150-кВт·ч модельNIO выпустила 100-кВт·ч аккумулятор для своих авто и уже разрабатывает 150-кВт·ч модель
Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)
В оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человекВ оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человек
Суд повторно арестовал роSSийское судно, незаконно добывавшее песок в КрымуСуд повторно арестовал роSSийское судно, незаконно добывавшее песок в Крыму
Электрический Opel Vivaro выйдет раньше своих французских «близнецов».Электрический Opel Vivaro выйдет раньше своих французских «близнецов».
Аэропорт “Борисполь” во время карантина работает приблизительно на 5% своих мощностейАэропорт “Борисполь” во время карантина работает приблизительно на 5% своих мощностей
На оккупированном Донбассе по пути в Крым перевернулся автобус, 2 погибших, 22 раненыхНа оккупированном Донбассе по пути в Крым перевернулся автобус, 2 погибших, 22 раненых
В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компанияВ Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания
Toyota рассказала о своих самоходных такси для Олимпиады в Токио 2020 годаToyota рассказала о своих самоходных такси для Олимпиады в Токио 2020 года
Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилейTesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости