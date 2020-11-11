Представители автопроизводителя отметили, что компания руководствуется законами тех стран, где продаются автомобили.

В навигационных системах автомобилей BMW теперь можно отображать Крым как часть РоSSии, несмотря на то, что страны ЕС и США официально считают Крым украинским.

Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Представители автопроизводителя отметили, что компания руководствуется законами тех стран, где продаются автомобили.

"BMW Group проводит постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в частности с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль покупают или эксплуатируют. Однако есть возможность изменить настройки, включенные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", - заявили в компании.

На картах автомобилей Volkswagen принадлежность оккупированного Россией полуострова может отличаться в зависимости от страны, сообщили в пресс-службе компании. Однако отметили, что это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по международным и территориальным границам.

РоSSия захватила украинский полуостров в марте 2014-го. Впоследствии Крым вошел в состав РФ по результатам так называемого референдума.