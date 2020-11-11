МАУ полетит в один из самых больших аэропортов Европы — Хитроу

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 17 декабря 2020 года откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы — Хитроу (Лондон, Великобритания). При этом, как сообщается на сайте авиакомпании, МАУ будет продолжать полеты также в другой лондонский аэропорт — Гэтвик.

Фото: delo.ua

Какие рейсы запланированы

МАУ планирует осуществлять полеты в Хитроу три раза в неделю — по четвергам, субботам и воскресеньям. В то же время полеты в Гэтвик будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники — семь раз в неделю.

Рейс PS 117 будет выполняться из Киева (KBP) в 09:50 и прибывать в Лондон (LHR) в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланован из Лондона (LHR) на 12:20 с прибытием в Киев (KBP) в 17:40.

Таким образом МАУ предлагает своим пассажирам:

удобные международные стыковки из Лондона, аэропорт «Гэтвик» (LGW), через Киев в -

Дубай (DXB)

Каир (CAI)

Тель-Авив (TLV)

Ереван (EVN)

Тбилиси (TBS)

Баку (GYD)

стыковки с внутренними маршрутами -

Харьков (HRK)

Днепр (DNK)

Одесса (ODS)

Львов (LWO)

Николаев (NLV)

Херсон (KHE).

Из аэропорта Хитроу (LHR) международные стыковки через Киев в:

Дубай (DXB)

Тель-Авив (TLV)

Тбилиси (TBS)

Баку (GYD)

стыковки с внутренними маршрутами в:

Харьков (HRK)

Днепр (DNK)

Одессу (ODS)

Львов (LWO)

Николаев (NLV)

Херсон (KHE).

Из Киева через Хитроу (LHR) в партнерстве с Air Canada украинцам предлагаются удобные стыковки в Торонто (YYZ), Монреаль (YMQ), Ванкувер (YVR) и Орландо (MCO) в партнерстве с British Airways.

Из Киева через Гэтвик (LGW) в партнерстве с British Airways можно добраться на Маврикий (MRU) и Бермуды (BDA).

МАУ подчеркивает

Основным преимуществом Хитроу является то, что аэропорт расположен в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой, поэтому путь к центру города занимает всего 15 минут. Кроме того, в течение последних пяти лет Хитроу является «Лучшим аэропортом в Западной Европе» и в течение рекордных 10 лет — «Лучшим аэропортом для шопинга», по версии Skytrax World Travel Awards.

МАУ возобновит рейсы Киев-Нью-Йорк в декабре этого года.

Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями относительно путешествий можно ознакомиться на сайте авиакомпании.