МАУ полетит в один из самых больших аэропортов Европы — Хитроу
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 17 декабря 2020 года откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы — Хитроу (Лондон, Великобритания). При этом, как сообщается на сайте авиакомпании, МАУ будет продолжать полеты также в другой лондонский аэропорт — Гэтвик.
Какие рейсы запланированы
МАУ планирует осуществлять полеты в Хитроу три раза в неделю — по четвергам, субботам и воскресеньям. В то же время полеты в Гэтвик будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.
Авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники — семь раз в неделю.
- Рейс PS 117 будет выполняться из Киева (KBP) в 09:50 и прибывать в Лондон (LHR) в 11:25.
- Обратный рейс PS 118 запланован из Лондона (LHR) на 12:20 с прибытием в Киев (KBP) в 17:40.
Таким образом МАУ предлагает своим пассажирам:
удобные международные стыковки из Лондона, аэропорт «Гэтвик» (LGW), через Киев в -
- Дубай (DXB)
- Каир (CAI)
- Тель-Авив (TLV)
- Ереван (EVN)
- Тбилиси (TBS)
- Баку (GYD)
стыковки с внутренними маршрутами -
- Харьков (HRK)
- Днепр (DNK)
- Одесса (ODS)
- Львов (LWO)
- Николаев (NLV)
- Херсон (KHE).
Из аэропорта Хитроу (LHR) международные стыковки через Киев в:
- Дубай (DXB)
- Тель-Авив (TLV)
- Тбилиси (TBS)
- Баку (GYD)
стыковки с внутренними маршрутами в:
- Харьков (HRK)
- Днепр (DNK)
- Одессу (ODS)
- Львов (LWO)
- Николаев (NLV)
- Херсон (KHE).
Из Киева через Хитроу (LHR) в партнерстве с Air Canada украинцам предлагаются удобные стыковки в Торонто (YYZ), Монреаль (YMQ), Ванкувер (YVR) и Орландо (MCO) в партнерстве с British Airways.
Из Киева через Гэтвик (LGW) в партнерстве с British Airways можно добраться на Маврикий (MRU) и Бермуды (BDA).
МАУ подчеркивает
Основным преимуществом Хитроу является то, что аэропорт расположен в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой, поэтому путь к центру города занимает всего 15 минут. Кроме того, в течение последних пяти лет Хитроу является «Лучшим аэропортом в Западной Европе» и в течение рекордных 10 лет — «Лучшим аэропортом для шопинга», по версии Skytrax World Travel Awards.
МАУ возобновит рейсы Киев-Нью-Йорк в декабре этого года.
Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями относительно путешествий можно ознакомиться на сайте авиакомпании.