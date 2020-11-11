Названа цена нового Toyota Yaris для Украины

В декабре текущего года в Украине начнутся продажи Toyota Yaris нового, четвертого, поколения. Его цена в базовой комплектации составит от 603 840 гривен.

Новый Yaris построен на платформе TNGA. Он на 5 мм короче, чем модель третьего поколения, но его колесная база увеличилась на 50 мм, благодаря чему салон стал просторней.

Украинцам эту новинку предложат в четырех комплектациях. В базовую комплектацию Active входят противотуманные фонари, подогрев передних сидений, климат-контроль, информационно-развлекательная система и многое другое.

Силовая установка - 1,5-литровый гибридный двигатель мощностью 116 л.с. На электротяге можно ездить на скорости до 130 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды. Цена такой комплектации - от 603 840 гривен.

В комплектации Elegant светло-серая панель приборов, частично кожаная отделка сидений и расширенный набор оборудования. В комплектации Style двухцветный кузов и черный салон. Топовая комплектация - Premiere Edition с самым широким набором оборудования.