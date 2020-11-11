В “Борисполе” у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26 (фото)

В &ldquo;Борисполе&rdquo; у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26 (фото)

В “Борисполе” у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26. Мужчина прилетел в “Борисполь” из Стамбула. Мужчина заявил, что является членом экипажа борта Ан-26, а указанные приборы привез в Украину из Мали на ремонт.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской таможни. 

Мужчина прилетел в аэропорт “Борисполь” авиарейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля избрал “зеленый коридор”. Однако при выборочном таможенном контроле инспекторы таможни в чемодане украинца обнаружили метеорологический радар и процессор к нему.

Как свидетельствует имеющаяся документация, указанные приборы сняты с гражданского судна Ан-26, базирующегося в Республике Мали (Африка). В инвойсе, выставленном запорожскому предприятию, указана и их стоимость для таможенных целей – 5 тыс. евро.

По словам мужчины, он является членом экипажа борта Ан-26, а указанные приборы он привез в Украину на ремонт. Почему товар ввозился с нарушением украинского законодательства и не был задекларирован должным образом – неизвестно.

Из-за нарушения порядка прохождения таможенного контроля “зеленый коридор”, воспользовавшись которым пассажиры могут беспошлинно ввезти товары общей стоимостью до 1000 евро, в отношении пассажира Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Радар и процессор изъяты. Выявление данного правонарушения проведено в сотрудничестве с СБУ и ОКПП “Киев”.

Как сообщала KV, недавно в грузовом самолете пограничники обнаружили авиаприборы к вертолету “Ми-8”. Товары двойного назначения обнаружили при проверке грузового рейса “Кабул – Тбилиси – Гостомель”.

Фото: Киевская таможня


Сергей Албул, КиевВласть

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