В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека

В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина.

В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека
Фото з місця події
Фото: https://od.npu.gov.ua/

В Одессе автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Их забрала "скорая".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:30.

"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - говорится в сообщении.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства аварии устанавливаются.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Напомним, 7 ноября в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи

За рулем авто находился гражданин Египта.

Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10,51 млн гривень.

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