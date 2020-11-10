Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео

Daewoo Lanos трудно заподозрить в спортивном характере. Его максимальная скорость достигает только 180 км/ч. Однако, украинский автолюбитель разогнал этот автомобиль до огромных 300 км/ч, о чем свидетельствует видео, размещенное в Сети.

Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео

Утверждается, что под капотом у этого Lanos располагается двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Какой конкретно это агрегат – не известно.

Помимо мощного мотора «народный украинский седан» получил многоспицевые широкие колеса, спортивные бамперы, диодные фары, заниженную подвеску и некоторые другие изменения.

Все это позволило доработанному «Ланосу» обогнать «заряженный» Mercedes-AMG E63S, который разогнался до 290 км/ч. В видео показано, как Lanos обгоняет немецкий автомобиль.

Напомним, что с 1,6 л мотором Daewoo Lanos может разогнаться до 180 км/ч. Версии с более слабыми двигателями имеют максимальную скорость в 160 км/ч.


Максимов Віталій, Тудей

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