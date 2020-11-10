В Мариуполе отремонтировали единственный в Украине ледокол "Капитан Белоусов"

Азовский судоремонтный завод (АСРЗ) завершил ремонт портового ледокола "Капитан Белоусов".

Об этом сообщается на сайте АСРЗ.

Отмечается, что во время зимней навигации, в случае промерзания моря и объявления ледовой кампании, ледокол будет обеспечивать прохождение караванов судов в Азовском бассейне по каналу Угольной гавани и Азовского моря.

Программа ремонта была рассчитана на 40 суток - с 27 августа по 31 октября, включая время докования.

"За это время на судне выполнена очистка 600 м2 подводной части корпуса, проведена дефектация корпуса с измерениями остаточных толщин перегородок, палубы и набора. По результатам дефектации, выполнен ремонт ники металлоконструкций на капитанской и шлюпочной палубе, включая замену фундаментов швартовых кнехтов, установку усилительных листов и замену металлоконструкций в балластном танке №5, №4. Замыта пресной водой внутренняя поверхность танков форпика, ахтерпика, танков № 1 и №3. Проведена механическая зачистка поврежденных участков лакокрасочного покрытия", - сообщили в пресс-службе АСРЗ.

Также на судне заменили рамки иллюминаторов.

Важной частью ремонта стала модернизация аварийной системы электроснабжения ледокола.

"Выполнена замена судового аварийного дизель-генератора меньшей мощности на новый модели CCFJ50Y-W мощностью 50 кВт. По сути, это целая дизельная электростанция, предназначенная для получения трехфазного электрического тока напряжением 400В", - говорится в сообщении.

Напомним, ледокол "Капитан Белоусов" проходит плановый доковый ремонт каждый год. В 2018 году планировалось провести 100 ремонтных операций, а стоимость работ оценивали в 19,7 млн грн.

В ноябре 2019 года на ремонт "Капитана Белоусова" было потрачено 1 т стали и 3,5 млн грн.