В 2015-2020 годах “Киевпастранс” обновил свой автопарк на 10,4%
За последние пять лет КП “Киевпастранс” закупило 283 единицы наземного общественного транспорта, из которых 109 троллейбусов, 107 автобусов и 67 трамваев. Больше всего поставок было в 2017 году (92 единицы), а меньше всего – в текущем 2020 году (всего 11 единиц). Это значит, что с 2015 года КП удалось обновить чуть более 10,4% своего автопарка. Впрочем, до конца 2020 года должно прийти еще 200 белорусских автобусов по процедуре “скандального лизинга”.
Об этом
“На протяжении 2015-2020 годов КП “Киевпастранс” закуплено: 109 троллейбусов, 107 автобусов и 67 трамваев”, – сообщили в КП и привели информацию о закупках по годам.
|
Год получения
|
Троллейбусы
|
Автобусы
|
Трамваи
|
2015
|
45
|
0
|
7
|
2016
|
26
|
50
|
11
|
2017
|
17
|
48
|
27
|
2018
|
0
|
2
|
18
|
2019
|
13
|
7
|
1
|
2020
|
8
|
0
|
3
|
Всего
|
109
|
107
|
67
Все эти транспортные средства, как заверяют в “Киевпастрансе”, уже работают на маршрутах Киева.
На вопросы, сколько средств было потрачено на закупку этих транспортных средств, и кто их поставлял, в КП “Киевпастранс” ответить редакции не пожелали.
При этом в КП сообщили, что 9 октября 2020 года объявили
Напомним, 23 октября 2020 года пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) сообщила, что город приобрел 200 автобусов по процедуре лизинга. Разрешение на эту покупку в марте 2020 года дал Киевсовет. В лизинг закупаются 200 белорусских автобусов за 50,72 млн евро с целью обновления подвижного состава коммунального перевозчика. Депутаты тогда поверили на слово чиновникам из КГГА, что автобусе сейчас нужнее экологичных троллейбусов, а отечественный производитель не может гарантировать качество. За принятие такого решения очень агитировал мэр Киева Виталий Кличко. Он даже заявил, что львовские трамваи ЛАЗ постоянно ломаются, а с польскими PESA, например, таких проблем никогда не было.
Закупку в лизинг этих двухсот автобусов сопровождал ряд скандалов.
По данным общественного совета при КГГА, если бы не манипуляции с лизингом, то 200 “МАЗов” могли обойтись городскому бюджету на 249,36 млн гривен дешевле.
Чтобы “Киевпастранс” не пришлось согласовывать конкретные условия этого лизингового договора с депутатами, руководство Киевсовета и КГГА в июле 2020 года даже не погнушалось пойти на сомнительные уловки.
На балансе КП “Киевпастранс” по состоянию на 1 апреля 2020 года
КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.
Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.
* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)
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