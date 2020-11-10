В 2015-2020 годах “Киевпастранс” обновил свой автопарк на 10,4%

В 2015-2020 годах &ldquo;Киевпастранс&rdquo; обновил свой автопарк на 10,4%

За последние пять лет КП “Киевпастранс” закупило 283 единицы наземного общественного транспорта, из которых 109 троллейбусов, 107 автобусов и 67 трамваев. Больше всего поставок было в 2017 году (92 единицы), а меньше всего – в текущем 2020 году (всего 11 единиц). Это значит, что с 2015 года КП удалось обновить чуть более 10,4% своего автопарка. Впрочем, до конца 2020 года должно прийти еще 200 белорусских автобусов по процедуре “скандального лизинга”. 

Об этом KV стало известно из ответа КП “Киевпастранс (*) на информационный запрос редакции.

“На протяжении 2015-2020 годов КП “Киевпастранс”  закуплено: 109 троллейбусов, 107 автобусов и 67 трамваев”, – сообщили в КП и привели информацию о закупках по годам.

Год получения

Троллейбусы

Автобусы

Трамваи

2015

45

0

7

2016

26

50

11

2017

17

48

27

2018

0

2

18

2019

13

7

1

2020

8

0

3

Всего

109

107

67

Все эти транспортные средства, как заверяют в “Киевпастрансе”, уже работают на маршрутах Киева.

На вопросы, сколько средств было потрачено на закупку этих транспортных средств, и кто их поставлял, в КП “Киевпастранс” ответить редакции не пожелали.

При этом в КП сообщили, что 9 октября 2020 года объявили тендер на закупку 15  троллейбусов (аукцион запланирован на 15 декабря 2020 года), а также на основании решение Киевсовета, КП “Киевпастранс” до 25 декабря 2020 года должно получить 200 автобусов длиной 12 и 18,75 м.

Напомним, 23 октября 2020 года пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) сообщила, что город приобрел 200 автобусов по процедуре лизинга. Разрешение на эту покупку в марте 2020 года дал Киевсовет. В лизинг закупаются 200 белорусских автобусов за 50,72 млн евро с целью обновления подвижного состава коммунального перевозчика. Депутаты тогда поверили на слово чиновникам из КГГА, что автобусе сейчас нужнее экологичных троллейбусов, а отечественный производитель не может гарантировать качество. За принятие такого решения очень агитировал мэр Киева Виталий Кличко. Он даже заявил, что львовские трамваи ЛАЗ постоянно ломаются, а с польскими PESA, например, таких проблем никогда не было.

Закупку в лизинг этих двухсот автобусов сопровождал ряд скандалов. 

По данным общественного совета при КГГА, если бы не манипуляции с лизингом, то 200 “МАЗов” могли обойтись городскому бюджету на 249,36 млн гривен дешевле.

Чтобы “Киевпастранс” не пришлось согласовывать конкретные условия этого лизингового договора с депутатами, руководство Киевсовета и КГГА в июле 2020 года даже не погнушалось пойти на сомнительные уловки. 

На балансе КП “Киевпастранс” по состоянию на 1 апреля 2020 года находилось 2716 единиц техники для перевозки пассажиров (485 трамвайных вагонов, 627 троллейбусов, 1592 автобуса, 12 электропоездов), 230,1 км трамвайных путей, 2017,5 км – контактной сети, 91 тяговая подстанция (мощность – 342,3 кВА) и 1261,8 км – кабельной сети.

КП “Киевпастранс” было основано Киевсоветом в 2001 году. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года это предприятие возглавляет Дмитрий Левченко.

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.

Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

Фото: Подробности


Алена Момот, КиевВласть

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