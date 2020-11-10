В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)

В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)

В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной в Соломенском районе. Работники КК “Киевавтодор” будут проводить дорожные работы. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

С 07:00 до 20:00 12 ноября на ул. Гарматной частично ограничат движение транспорта. 

Дорожники завершают на этой улице средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между проспектами Л. Гузара и Отрадным. 12 ноября будут устраивать верхний слой покрытия.

Во время работ движение по улице будет частично ограничено. Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

В КК “Киевавтодор” (*) извинились за неудобства.

Как сообщала KV, коммунальная корпорация “Киевавтодор” продолжает ремонт столичного проспекта Бандеры. С 29 октября и до 20 ноября на проспекте будут частично ограничивать движение транспорта.

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторуюВ Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую
Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткараEmbraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара
Весенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионовВесенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуареСмертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре
Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмыВиновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы
В Киеве за неделю произошло 741 ДТПВ Киеве за неделю произошло 741 ДТП
Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)
На проспекте Победы в Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода
Троллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноябряТроллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноября
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минированииВ Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании
В Киеве произошла стычка между правоохранителями и "евробляхерами", перекрывшими движение
На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затрудненоНа Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено
В Киеве построят новую ветку метро от Троещины до Окружной дорогиВ Киеве построят новую ветку метро от Троещины до Окружной дороги
Последние новости
Подгружаем последние новости