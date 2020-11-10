В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)

В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной в Соломенском районе. Работники КК “Киевавтодор” будут проводить дорожные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

С 07:00 до 20:00 12 ноября на ул. Гарматной частично ограничат движение транспорта.

Дорожники завершают на этой улице средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между проспектами Л. Гузара и Отрадным. 12 ноября будут устраивать верхний слой покрытия.

Во время работ движение по улице будет частично ограничено. Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

В КК “Киевавтодор” (*) извинились за неудобства.

Как сообщала KV , коммунальная корпорация “Киевавтодор” продолжает ремонт столичного проспекта Бандеры. С 29 октября и до 20 ноября на проспекте будут частично ограничивать движение транспорта.

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

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