В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)
В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной в Соломенском районе. Работники КК “Киевавтодор” будут проводить дорожные работы.
Об этом
С 07:00 до 20:00 12 ноября на ул. Гарматной частично ограничат движение транспорта.
Дорожники завершают на этой улице средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между проспектами Л. Гузара и Отрадным. 12 ноября будут устраивать верхний слой покрытия.
Во время работ движение по улице будет частично ограничено. Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.
В КК “Киевавтодор” (*) извинились за неудобства.
Как сообщала
Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: соцсети