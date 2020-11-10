Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре

В Киеве 9 ноября случилось смертельное ДТП с участием автомобиля Chevrolet. Авария произошла вечером на улице Богатырской вблизи контрольного пункта полиции на выезде из города. Chevrolet Bolt на большой скорости вылетел с проезжей части и сбил женщину-полицейскую, которая стояла на обочине дороги. Сотрудник полиции скончалась до приезда скорой.

Водитель легковушки получил серьезные травмы и госпитализирован в больницу. По данным полиции, мужчина за рулем "слетел" на скорости с дороги и въехал в железный столб. После этого машина не остановилась, а проехала еще метров 20 до эстакады. При заезде на конструкцию машина подлетела. У женщины, которая проходила по обочине дороги, шансов выжить практически не было.

Автомобиль остановился в 10-15 метрах от АЗС. На месте ДТП было выявлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Полиция открыла по этому делу уголовное производство. Если водитель Chevrolet выживет и его признают виновным, ему грозит до 9 лет ограничения свободы.