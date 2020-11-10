В следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему миру

В конце прошлого квартала компания Tesla сообщила, что рассчитывает наладить выпуск на предприятии в Шанхае около 250 тысяч электромобилей в год. Но теперь сторонние источники сообщают, что к концу следующего года объёмы выпуска на этом заводе могут достигнуть 550 тысяч машин. Их пятая часть пойдёт на экспорт.

Источник изображения: Tesla

Деятельность Tesla в Китае вообще отличается большой непредсказуемостью. Сперва компания нацеливается на удовлетворение внутреннего спроса, поскольку китайский рынок электромобилей сейчас считается одним из самых перспективных в мире. Затем компания в текущем квартале подтверждает, что начала поставки китайских Model 3 в Европу, и уже отгружено около 7000 машин местной сборки.

По информации китайского издания 36Kr, в 2021 году компания Tesla планирует выпустить в Шанхае 550 тысяч электромобилей, из них 300 тысяч придётся на седаны Model 3 и 250 тысяч на кроссоверы Model Y, производство которых будет освоено здесь в ближайшее время. На экспорт за пределы Китая будет отправлено около 100 тысяч экземпляров Model 3 и 10 тысяч кроссоверов Model Y.

Сложно сказать, для каких регионов будут предназначаться экспортируемые из Китая электромобили, поскольку для снабжения европейского рынка Tesla рассчитывает к июлю 2021 года запустить новое предприятие в окрестностях Берлина. Немецкая пресса сообщает о наличии некоторых бюрократических проволочек с продолжением строительства этого предприятия. Как известно, Tesla принялась строить новую «гигафабрику» в пригороде Берлина, не дожидаясь получения всех согласований, но теперь всё упёрлось в необходимость расчистить от леса новую территорию, чтобы продолжить строительство.

Илон Маск (Elon Musk) лично отправился в Германию, чтобы вести переговоры с местными властями. Смещать сроки запуска производства электромобилей на новом предприятии Tesla не собирается. Возможно, китайские объёмы поставок будут предназначаться для стран Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока. При производстве кроссовера Model Y в Берлине компания собирается использовать ряд новых технологий и производственных методов, здесь же будут выпускаться тяговые аккумуляторы нового типоразмера 4680. По конструкции и составу компонентов европейский Tesla Model Y будет заметно отличаться от американского, как сообщалось ранее.



