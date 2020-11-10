На столичном проспекте Правды мотоциклист устроил ДТП с пятью пострадавшими (фото, видео)
Вечером 9 ноября на просп. Правды в Киеве мотоциклист сбил переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора пешеходов. В результате ДТП серьезные травмы получили трое пешеходов, водитель мотоцикла и его пассажирка.
Об этом
“Примерно в 20:45 на проспекте Правды, напротив ТЦ Ретровиль, люди переходили дорогу на светофоре (на свой зеленый свет) и вдруг, по неустановленным пока причинам, их сбивает мотоциклист Harley- Davidson (AA1313AA)”, – сказано в сообщении.
Позже “Киев оперативный”
Напомним, поздним вечером 6 ноября на столичном просп. Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.
Фото: Киев оперативный