На столичном проспекте Правды мотоциклист устроил ДТП с пятью пострадавшими (фото, видео)

Вечером 9 ноября на просп. Правды в Киеве мотоциклист сбил переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора пешеходов. В результате ДТП серьезные травмы получили трое пешеходов, водитель мотоцикла и его пассажирка.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев оперативный” в соцсети Фейсбук.

“Примерно в 20:45 на проспекте Правды, напротив ТЦ Ретровиль, люди переходили дорогу на светофоре (на свой зеленый свет) и вдруг, по неустановленным пока причинам, их сбивает мотоциклист Harley- Davidson (AA1313AA)”, – сказано в сообщении.

Позже “Киев оперативный” сообщил , что водитель мотоцикла является действующим сотрудником СБУ . Кроме того, за несколько минут до ДТП с пешеходами водитель мотоцикла врезался в автомобиль на просп. Порика, и скрылся с места происшествия.

Напомним, поздним вечером 6 ноября на столичном просп. Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.