Украинцы активнее покупают подержанные автомобили

Украинцы активнее покупают подержанные автомобили

В октябре 2020 года на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года. В октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Таким образом регистрации импортированных б/у автомобилей почти в 5 раз превысили рынок новых авто.

Возрастная структура зарегистрированных в октябре иномарок с пробегом имела следующий вид.

На автомобили возрастом до пяти лет пришлось 30% регистраций; те же 30% охватили автомобили произведенные 6-10 лет назад; иномарки возраст которых превысил 10 лет составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто.

Выбирая подержанную иномарку, украинцы отдавали предпочтения автомобилям с бензиновыми двигателями. В октябре таких автомобилей было более половины (58%). Доля дизельных автомобилей – 29%. Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, получивший в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием.

На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортных б/у авто. Самым популярным б/у автомобилем месяца был Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 2 423 подержанных авто этой модели.

Вторым стал Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 2 022 авто этой марки.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом – 1 996 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого – 1 961 регистрация.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 1474 штуки.

Всего с начала года украинскую прописку получили 281,1 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых машин за тот же период.


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