Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога

Подозреваемый признал вину и попросил прощения у потерпевших.

Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога
Фото: Скріншот відео

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения гражданину Египта, сбившему трех пешеходов на островке безопасности в центре.

Решение объявил в понедельник вечером следственный судья Константин Садовский, передает "Интерфакс-Украина".

"Применить ... меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении.

Суд также установил возможность внесения залога в сумме 10 млн 510 тыс. гривень.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. А защита просила отпустить подозреваемого под ночной домашний арест.

Сам подозреваемый через переводчика заявил, что признает свою вину, раскаивается и просит прощения у пострадавших, однако, по его словам, автомобиль вылетел на островок безопасности, поскольку его "подрезал" водитель другой машины.

На решение следственного судьи в течение 5 дней может быть подана апелляция.

Напомним, 7 ноября на перекрестке проспекта Науки и ул. Космической автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился гражданин Египта, вылетел на островок безопасности, где стояли люди. В результате ДТП троих из них (мужчину, женщину и 10-летнего мальчика) доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей, по состоянию на утро понедельника двое пострадавших (женщина и ребенок) были в реанимации.

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