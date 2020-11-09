На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму (фото)

На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму (фото)

На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму. Яма якобы образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.

Об этом KV стало известно из сообщения в паблике “Киев Оперативный”.

“Вблизи ЖК “Нивки Парк” на проспекте Победы, 67, грузовик провалился в яму”, – говорится в сообщении. 

Отмечается что яма якобы образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.

Как сообщала KV, 10 сентября около станции метро “Берестейская” в Шевченковском районе столицы затопило дорогу из-за прорыва трубы. Причины аварии не известны.

Напомним, в июле в Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр. 

Фото: “Киев Оперативный”


Сергей Албул, КиевВласть

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