2020-11-09
На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму (фото)
На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму. Яма якобы образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.
Об этом
“Вблизи ЖК “Нивки Парк” на проспекте Победы, 67, грузовик провалился в яму”, – говорится в сообщении.
Отмечается что яма якобы образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.
Как сообщала
Напомним, в июле в Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр.
Фото: “Киев Оперативный”
Сергей Албул, КиевВласть