Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы

Водитель, сбивший насмерть пожилого мужчину на велопереезде на проспекте Бажана в Киеве , приговорен к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщила Прокуратура Киева .

"При принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры приговором Дарницкого районного суда города Киева к 6 годам лишения свободы приговорен водитель за ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Дорожное происшествие случилось 28 февраля 2019 года на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская".

Водитель фургона Volkswagen Transporter, осуществляя поворот перед нерегулируемым пешеходным переходом, оборудованным велосипедной дорожкой, не убедился в безопасности такого маневра и сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу по переходу. Пострадавший велосипедист 1937 г.р. от полученных травм скончался в больнице.

Суд признал водителя виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.