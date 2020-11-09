Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы
Дорожное происшествие случилось 28 февраля 2019 года на проспекте Бажана.
Водитель, сбивший насмерть пожилого мужчину на велопереезде на проспекте Бажана в Киеве, приговорен к шести годам лишения свободы.
Об этом сообщила Прокуратура Киева.
"При принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры приговором Дарницкого районного суда города Киева к 6 годам лишения свободы приговорен водитель за ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Дорожное происшествие случилось 28 февраля 2019 года на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская".
Водитель фургона Volkswagen Transporter, осуществляя поворот перед нерегулируемым пешеходным переходом, оборудованным велосипедной дорожкой, не убедился в безопасности такого маневра и сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу по переходу. Пострадавший велосипедист 1937 г.р. от полученных травм скончался в больнице.
Суд признал водителя виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.
Напомним, после этого ДТП несколько десятков велосипедистов провели "лежачий" протест возле мэрии Киева на Крещатике. Участники акции заявляли, что считают, что в смерти мужчины есть вина и чиновников Киевской городской администрации. По их мнению, в КГГА саботируют развитие велосипедной сети города и параллельно принимают неоправданные решения о повышении скорости на магистральных улицах до 80 км/ч.