Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы

Дорожное происшествие случилось 28 февраля 2019 года на проспекте Бажана.

Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы
Фото: facebook.com/anna.danylenko

Водитель, сбивший насмерть пожилого мужчину на велопереезде на проспекте Бажана в Киеве, приговорен к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщила Прокуратура Киева.

"При принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры приговором Дарницкого районного суда города Киева к 6 годам лишения свободы приговорен водитель за ДТП со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Дорожное происшествие случилось 28 февраля 2019 года на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская".

Водитель фургона Volkswagen Transporter, осуществляя поворот перед нерегулируемым пешеходным переходом, оборудованным велосипедной дорожкой, не убедился в безопасности такого маневра и сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу по переходу. Пострадавший велосипедист 1937 г.р. от полученных травм скончался в больнице.

Суд признал водителя виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, после этого ДТП несколько десятков велосипедистов провели "лежачий" протест возле мэрии Киева на Крещатике. Участники акции заявляли, что считают, что в смерти мужчины есть вина и чиновников Киевской городской администрации. По их мнению, в КГГА саботируют развитие велосипедной сети города и параллельно принимают неоправданные решения о повышении скорости на магистральных улицах до 80 км/ч.

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