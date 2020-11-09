ТОП-5 самых экономичных автомобилей для города

Как известно, реальный расход топлива автомобилей может быть больше, чем заявляют автопроизводители. Эксперты журнала «What Car?» назвали ТОП-5 самых экономичных автомобилей для поездок по городу и их реальный расход топлива.

5. Kia Niro 1.6 GDi Hybrid

Гибридный Kia Niro (см. фото вверху) расходует 4,8 л топлива на 100 км пути. На одной электротяге он проезжает около 48 км. При этом у него просторный салон и приемлемая цена.

4. Renault Kadjar

Renault Kadjar с 1,5 л дизельным двигателем расходует всего 4,7 л топлива на 100 км. В Украине Kadjar с таким мотором и с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит 667 500 грн.

3. Lexus ES 300h

Люксовый большой седан Lexus ES 300h оснащается 2,5 л бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Он расходует 4,6 л топлива на 100 км. Выбросы СО2 такие же, как у небольшого хэтчбека.

2. Toyota RAV4 Hybrid

Кроссовер Toyota RAV4 Hybrid расходует 4,4 л топлива на 100 км. Уровень выбросов СО2 у него даже меньше, чем у Ford Fiesta с 1,0 л мотором.

1. Toyota Corolla Hybrid

Гибридная Toyota Corolla Hybrid расходует всего 3,5 л топлива на 100 км. Версия 1.8 Petrol Hybrid до 100 км/ч разгоняется за 10,9 секунды, а версия 2.0 Petrol Hybrid делает это заметно быстрей.