Автопроизводство в Украине сократилось почти на четверть

В октябре на украинских заводах собрали 687 единиц автотранспортных средств. Выпуск автотранспорта по сравнению с прошлым годом снизился почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Фото: wikipedia.org

Какой транспорт производили

«Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ», — говорится в сообщении Укравтопрома.

При этом выпуск коммерческих автомобилей сократился на 87% до 4 штук.

Производство автобусов упало на 5% — в течение месяца на 5 предприятиях выпущены 77 автобусов.

«Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов » Черкасский автобус "- 29 шт. Черниговский автозавод закончил месяц с показателем 22 автобуса. На «Богдане» отчитались о выпуске 12 единиц. Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и 4 шт. С-собрал Часовоярский завод.

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3791 единиц автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем за десять месяцев прошлого года.

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