Автопроизводство в Украине сократилось почти на четверть
В октябре на украинских заводах собрали 687 единиц автотранспортных средств. Выпуск автотранспорта по сравнению с прошлым годом снизился почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Какой транспорт производили
«Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ», — говорится в сообщении Укравтопрома.
При этом выпуск коммерческих автомобилей сократился на 87% до 4 штук.
Производство автобусов упало на 5% — в течение месяца на 5 предприятиях выпущены 77 автобусов.
«Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов » Черкасский автобус "- 29 шт. Черниговский автозавод закончил месяц с показателем 22 автобуса. На «Богдане» отчитались о выпуске 12 единиц. Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и 4 шт. С-собрал Часовоярский завод.
Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3791 единиц автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем за десять месяцев прошлого года.
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- В Украине снова меняют автомобильное законодательство. На заседании 28 октября Кабмин принял сразу два постановления на этот счет. Эти документы изменят схемы ввоза в страну недорогих авто.