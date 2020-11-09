2020-11-09
Почти даром: какие б/у авто можно купить за 50 евро
Если есть желание недорого купить автомобиль, значит немецкий рынок подержанных машин в этом идеально поможет. Там можно найти много автомобилей по цене 50-60 евро, сообщает
Автомобилисты выделяют Volvo V70 2005 года, пробег которого составляет 200 000 тысяч километров.
Также достоин внимания Volkswagen Golf 1995 года. Пробег – 220 000 тысяч километров.
Opel Astra з 16-клапанным двигателем стоит немного дороже — 60 евро.
Ford Fiesta 2000 года выпуска можно купить дешево, но придется решить вопрос с вмятинами и коррозией.