Профильный комитет Рады не поддержал законопроект, который требовали "евробляхеры"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решил создать рабочую группу по наработке единого законопроекта о доступном растаможивании автомобилей.

Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник.

Рабочая группа, которую возглавит депутат Александр Ковальчук из "Слуги народа", должна подготовить новый законопроект на основе тех, что уже зарегистрированы в парламенте.

"Каким-то образом мы этот вопрос должны решить, но мы должны решить его не в ущерб государству, не в ущерб обществу. Эту золотую середину нужно найти", - сказал на заседании глава комитета Даниил Гетманцев.

На прошлой неделе общественная организация "Авто Евро Сила" (объединяет владельцев так называемых "евроблях", или нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах) пикетировала Верховную Раду с требованием принять законопроект №3704, который, по их мнению, мог бы урегулировать этот вопрос.

Главная идея этого законопроекта - отменить акциз на легковые автомобили и кузовы к ним, мотоциклы, прицепы и полуприцепы и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более.

По прогнозам депутата Марьяна Заблоцкого (один из соавторов законопроекта №3704), это позволило бы снизить цены на бывшие в употреблении автомобили примерно вдвое.

"У меня есть хорошая знакомая, которая купила Daewoo Matiz за 9 тыс. долларов. Маленькая такая, дряхленькая машинка красного цвета. Смотрю на сайте немецкого маркета - там она стоит 2,5 тысячи долларов. Для меня основная проблема этого закона - это то, что в Украине бэушные автомобили в два-три раза дороже, чем в Европе, потому что у нас структура акциза такая. Он облагает большими налогами только дешевые авто", - сказал Заблоцкий во время заседания комитета.

Но против законопроекта №3704 категорически выступило Министерство финансов, которое считает проблему евроблях преувеличенной.

Директор Департамента таможенной политики Министерства финансов Украины Александр Москаленко сказал депутатам, что на самом деле бесконтрольного ввоза бывших в употреблении автомобилей больше не происходит. По данным министерства, в Украине может быть до 420 тысяч нерастаможенных евроблях, ввезенных с 2013 года. Но сказать, сколько их на самом деле, невозможно, так как значительная часть этих машин была разобрана на запчасти.

Министерство финансов также подсчитало, что законопроект №3704 приведет к прямым потерям бюджета в размере около 8 млрд гривен в год. Адекватных компенсаторов для этих потерь нет.

"Разбалансируя бюджет, мы забываем о тех, кто не имеет денег не только растаможить автомобиль, но и не имеет денег на любой автомобиль. В связи с ковидом и возможным будущим локдауном люди потеряют работу, и им нужно будет помогать. Помогать им будет бюджет. Пожалуйста, не принимайте поспешных решений", - предупредила депутатов заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Напомним, что в 2018 году Верховная Рада уже пыталась решить проблему евроблях, приняв два закона.

Первый ввел новую формулу акцизного налога, которая рассчитывается как произведение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Второй сильно повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания евроблях в Украине.

Кроме того, с 25 ноября 2018 до 24 февраля 2019 года действовал льготный период, за время которого украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5млрд гривен.