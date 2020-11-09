До 1000 км на одном заряде: японские разработчики делают ставку на твердотельные аккумуляторы

Первый коммерческий литийионный аккумулятор был выпущен компанией Sony в 1991 году, но сегодня по объёмам их производства лидируют южнокорейские и китайские компании. Чтобы вернуть себе лидерство в технологической сфере, японские производители концентрируются на создании батарей с твердотельным электролитом.

До 1000 км на одном заряде: японские разработчики делают ставку на твердотельные аккумуляторы

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Такие элементы питания, как уточняет Nikkei Asian Review, позволят электромобилям проходить до 1000 км на одном заряде, при этом в меньшей степени зависеть от температурного режима и довольствоваться меньшим весом. Огромное значение внедрение твердотельных аккумуляторов будет иметь и для стационарных систем хранения электроэнергии — это даст новый толчок к распространению ветровых и солнечных электростанций.

Твердотельные аккумуляторы смогут пополнять заряд быстрее, что не менее важно для электромобилей, чем увеличение запаса хода. Японские компании рассчитывают, что смогут первыми вывести на рынок аккумуляторы данного типа. Toyota Motor сотрудничает на этом направлении с Panasonic, готовясь предложить твердотельные аккумуляторы для электромобилей в 2025 году или даже раньше. Murata Manufacturing намеревается наладить производство твердотельных аккумуляторов для смартфонов и носимых устройств к апрелю следующего года.

На этом пути имеются и некоторые технические препятствия. В частности, применяемые для изготовления твердотельных аккумуляторов сульфиды могут выделять газы при контакте с воздухом, а это является проблемой с точки зрения безопасности. Производители также должны усовершенствовать техпроцесс таким образом, чтобы исключить воздействие атмосферной влаги на электролит. Murata сейчас работает над тем, чтобы дополнительно увеличить ёмкость твердотельных аккумуляторов и повысить эффективность их заряда. По мнению японских чиновников, прорыв в данной области позволит стране не отставать от китайских конкурентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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