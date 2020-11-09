Укрзализныця возобновляет продажу билетов еще с 9 станций, в том числе "красного" Ужгорода

Укрзализныця открывает продажу билетов с ряда железнодорожных станций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, будет открыта продажа билетов с таких станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября восстановить движение с большинства закрытых станций", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября возобновлена продажа билетов со станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунове, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте, Волочиске, Дунаевцах, им. Т.Шевченко в Смеле Черкасской области и Сумах.

С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

На территории всей страны будут запрещены массовые мероприятия с более чем 20 участниками, перевозки общественным транспортом пассажиров в большем количестве, чем количество мест для сидения, посещение мест торговли с количеством посетителей более одного на 10 квадратных метров.

Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполненностью до 50%, будут запрещены дискотеки, ограничены плановые госпитализации, запрещен выезд детей на оздоровительный отдых.

Разделение по карантинным ограничениям действует с 1 августа.