Укрзализныця возобновляет продажу билетов еще с 9 станций, в том числе "красного" Ужгорода
С 9 ноября предлагается восстановить движение с большинства закрытых станций
Укрзализныця открывает продажу билетов с ряда железнодорожных станций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, будет открыта продажа билетов с таких станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.
"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября восстановить движение с большинства закрытых станций", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 октября возобновлена продажа билетов со станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунове, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте, Волочиске, Дунаевцах, им. Т.Шевченко в Смеле Черкасской области и Сумах.
С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.
На территории всей страны будут запрещены массовые мероприятия с более чем 20 участниками, перевозки общественным транспортом пассажиров в большем количестве, чем количество мест для сидения, посещение мест торговли с количеством посетителей более одного на 10 квадратных метров.
Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполненностью до 50%, будут запрещены дискотеки, ограничены плановые госпитализации, запрещен выезд детей на оздоровительный отдых.
Разделение по карантинным ограничениям действует с 1 августа.