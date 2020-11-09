Виновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозрении
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователи полиции сообщили о подозрении водителю, который вчера стал причиной ДТП в центре Харькова.
Об этом говорится на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, которые стояли на островке безопасности.
Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки произошло около 16:10.
22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.
Есть трое пострадавших: 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет.
Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что водитель Volkswagen двигался со скоростью 120 км в час.
2 ноября руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области вблизи пгт Березна совершил смертельное ДТП. Прокурор за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Виновника аварии задержали.