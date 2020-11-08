Минфин выступил против удешевление растаможки авто

Министерство финансов Украины выступает против снижения стоимости растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Свою позицию ведомство высказало в заключениях по каждому законопроекту, который предусматривает снижение растаможки «евроблях».

Так, если принять законопроект № 3704-1, то государственный бюджет будет терять ежегодно около 6,6 млрд гривен из-за сокращения поступлений от акцизного сбора и ввозной пошлины.

Если принять законопроект №2342, то государственный бюджет будет терять ежегодно около 4 млрд гривен.

Оба эти законопроекта предусматривают введение доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Минфин обратил внимание на то, что на 2020-2021 года выпадают пиковые выплаты по государственному долгу Украины.

Введение доступной растаможки невозможно по экономическим причинам. Это также социально несправедливо, так как растаможкой воспользуется небольшое количество граждан, а большинство будут страдать из-за экономических и финансовых проблем.

Кроме того, государству необходимо своевременно и в полном объеме финансировать оборону.

Поэтому Минфин против доступной растаможки.