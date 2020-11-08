10 авто з найповільнішим розгоном до 100 км/год

Автомобільні експерти порталу Hotcars склали список найповільніших автомобілів у світі станом на 2020 рік, інформує Твоя МАШИНА.

Автомобілі, які найповільніше розганяються до 100 км/год.:

1. Volkswagen Up! – 15,6 секунди

2. Tata Tigor – 13,9 секунди

3. Smart EQ Fortwo – 12 секунд

4. Chevrolet Spark – 11 секунд

5. Nissan Sentra – 9,2 секунди

6. Citro?n C-Zero – 15,9 секунди

7. Ford EcoSport – 11,8 секунди

8. Toyota C-HR – 11 секунд

9. Mitsubishi Mirage – 11 секунд

10. Toyota Corolla Hybrid – 10,9 секунди

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