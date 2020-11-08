2020-11-08
10 авто з найповільнішим розгоном до 100 км/год
Автомобільні експерти порталу Hotcars склали список найповільніших автомобілів у світі станом на 2020 рік, інформує
Автомобілі, які найповільніше розганяються до 100 км/год.:
1. Volkswagen Up! – 15,6 секунди
2. Tata Tigor – 13,9 секунди
3. Smart EQ Fortwo – 12 секунд
4. Chevrolet Spark – 11 секунд
5. Nissan Sentra – 9,2 секунди
6. Citro?n C-Zero – 15,9 секунди
7. Ford EcoSport – 11,8 секунди
8. Toyota C-HR – 11 секунд
9. Mitsubishi Mirage – 11 секунд
10. Toyota Corolla Hybrid – 10,9 секунди