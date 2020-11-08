Автомобільні експерти порталу Hotcars склали список найповільніших автомобілів у світі станом на 2020 рік, інформує Твоя МАШИНА .



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[url=http://novostey.com/auto/news916897.html]10 авто з найповільнішим розгоном до 100 км/год - Транспорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/auto/news916897.html>10 авто з найповільнішим розгоном до 100 км/год - Транспорт на Новостей.COM</a>

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