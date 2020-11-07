В Харькове автомобиль сбил трех пешеходов на островке безопасности

В результате аварии пострадали трое человек, в том числе, 9-летний мальчик.

В Харькове автомобиль сбил трех пешеходов на островке безопасности
Фото: пресслужба Нацполіції харківської області

В Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что водитель Volkswagen двигался со скоростью 120 км в час.

"Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель Фольксвагена наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка ... Я очень сильно попрошу руководство правоохранительных органов, чтобы с особой тщательностью была проверена информация о том, было ли это гонками по центральному проспекту Харькова. Если да - то второй участник этого "соревнования" тоже должен понести ответственность ", - написал Терехов.

По его словам, виновник трагедии уже попадал в поле зрения полиции. В 2018 году его задержали по подозрению в резне и выпустили под залог в 105 000 гривен.

Напомним, 2 ноября руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области вблизи пгт Березна совершил смертельное ДТП. Прокурор за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Виновник аварии задержан.

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