NIO выпустила 100-кВт·ч аккумулятор для своих авто и уже разрабатывает 150-кВт·ч модель

В пятницу китайский производитель электромобилей NIO представил новый тяговый аккумуляторный блок для своих электромобилей. В дополнение к блокам ёмкостью 70 и 84 кВт·ч выходят батареи ёмкостью 100 кВт·ч, что существенно увеличит дальность пробега электромобилей компании. Как и ранее, новые 100-кВт·ч блоки можно арендовать и пользоваться услугами по быстрой замене аккумуляторов на станциях по автоматической замене батарей.

Аккумуляторный блок электромобилей NIO. Источник изображения: NIO

Электромобили NIO с новыми ёмкими батареями будут доступны для предварительного заказа с 7 ноября 2020 года. Пользователи аккумулятора на 70 кВт·ч могут либо сразу приобрести новую батарею, либо постепенно выкупить её за 880 юаней в месяц ($133) или 7980 юаней в год ($1200).

Отметим, компания NIO практиковала вместо зарядки бесплатную замену аккумуляторов в течение всего срока эксплуатации для первых владельцев машин. Для этого надо было внести разовый платёж в размере 20 000 юаней ($3000). C 11 октября условия аренды изменились. В дальнейшем эта оплата будет покрывать только первые шесть замен в месяц, а все последующие придётся оплачивать отдельно, причём и саму услугу по замене, и электроэнергию. Сделано это с целью сэкономить на пока убыточном бизнесе, но подобный сценарий, уверены в NIO, не ущемит интересы большинства владельцев электромобилей.

Батареи повышенной ёмкости на 100 кВт·ч позволят увеличить пробег автомобилей компании с 415–430 км до 580-600 км. Такая же максимальная ёмкость сегодня у электромобилей компании Tesla. Но вскоре NIO обещает представить аккумулятор ёмкостью 150 кВт·ч, что позволит увеличить пробег электромобилей компании до 900 км и больше.



