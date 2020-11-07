Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)
С 8:00 воскресенья, 8 ноября будет частично ограничено движение транспорта на ул. Братиславской в Деснянском районе столицы. Ожидается, что ограничение будет снято после 16:00 воскресенья.
Об этом
“Завершаем средние ремонты на ул. Братиславской. 8 ноября верхний слой покрытия будем обустраивать на участке вблизи просп. Лесного (в направлении просп. Шухевича)”, – сказано в сообщении.
В “Киевавтодоре” подчеркнули, что работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
Напомним, с 8:00 сегодня, 7 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по ул. Новоконстантиновской. Ожидается, что ограничение движения продлится до 23:00.
Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Google Maps