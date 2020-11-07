Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)

Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)

С 8:00 воскресенья, 8 ноября будет частично ограничено движение транспорта на ул. Братиславской в Деснянском районе столицы. Ожидается, что ограничение будет снято после 16:00 воскресенья.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“Завершаем средние ремонты на ул. Братиславской. 8 ноября верхний слой покрытия будем обустраивать на участке вблизи просп. Лесного (в направлении просп. Шухевича)”, – сказано в сообщении.

В “Киевавтодоре” подчеркнули, что работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, с 8:00 сегодня, 7 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по ул. Новоконстантиновской. Ожидается, что ограничение движения продлится до 23:00. 

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьейВ ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 летВиновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Весенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионовВесенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Троллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноябряТроллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноября
В Киеве произошла стычка между правоохранителями и "евробляхерами", перекрывшими движение
Платные дороги в Украине: доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грнПлатные дороги в Украине: доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грн
Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)
На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затрудненоНа Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено
Возле Киева замечен крутой автокортеж стоимостью свыше $1 000 000
В октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева более чем на 2,1 млн гривенВ октябре “герои парковки” пополнили бюджет Киева более чем на 2,1 млн гривен
“Евробляхеры” запланировали на завтра, 3 ноября, масштабную акцию в правительственном квартале“Евробляхеры” запланировали на завтра, 3 ноября, масштабную акцию в правительственном квартале
За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)За неделю на дорогах Киева зарегистрировали 763 ДТП (инфографика)
На семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/чНа семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/ч
Последние новости
Подгружаем последние новости