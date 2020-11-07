Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)

С 8:00 воскресенья, 8 ноября будет частично ограничено движение транспорта на ул. Братиславской в Деснянском районе столицы. Ожидается, что ограничение будет снято после 16:00 воскресенья.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“Завершаем средние ремонты на ул. Братиславской. 8 ноября верхний слой покрытия будем обустраивать на участке вблизи просп. Лесного (в направлении просп. Шухевича)”, – сказано в сообщении.

В “Киевавтодоре” подчеркнули, что работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, с 8:00 сегодня, 7 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по ул. Новоконстантиновской. Ожидается, что ограничение движения продлится до 23:00.

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)