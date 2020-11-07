Немцы 5 часов тушили электрический Opel: редкое видео

Будущее за электромобилями. Это известно каждому. Однако, пока этот вид транспорта не очень надежен. Мало того, что электрокары иногда воспламеняются, так их еще приходится тушить часами. В Германии, например, Opel Ampera-e тушили целых пять часов!

Немцы 5 часов тушили электрический Opel: редкое видео

Инцидент произошел 1 ноября 2020 года в небольшом немецком городе Лангенфельд примерно в час ночи. Спасателям сообщили о возгорании автомобиля Opel Ampera-e. В момент возгорания он был подключен к зарядному устройству.

Немецкие пожарники первым делом отключили автомобиль от зарядного устройства, после чего принялись тушить огонь. А это оказалось проблематично. Очаг возгорания тушили долго. Только в 6 часов утра огонь был полностью потушен.

Пожалуй, случай с тушением Ampera-e попадет в книгу рекордов Гиннеса. Ранее ещё ни один загоревшийся электромобиль в мире так долго не тушили. Немецкие правоохранители до сих пор выясняют причину возгорания электрического «Опеля».

Напомним, что Opel Ampera-e – это европейский брат-близнец американского Chevrolet Bolt EV. В продаже он появился в конце 2017 года.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьейВ ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 летВиновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Весенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионовВесенний локдаун и остановка регулярных рейсов стоили МАУ $60 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)Полиция задержала двух участников акции протеста за перекрытие движения в центре Киева (видео)
Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделеЭлектрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе
На столичном Виноградаре в результате ДТП машина вылетела на тротуар и сбила подростка (фото, видео)На столичном Виноградаре в результате ДТП машина вылетела на тротуар и сбила подростка (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
Электрический Hummer показали вживую: первое видео
В Соломенском районе автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе (видео)В Соломенском районе автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
На Выдубичах в Киеве автобус снес торговую палатку, есть пострадавшие (видео)На Выдубичах в Киеве автобус снес торговую палатку, есть пострадавшие (видео)
Бориспольский экспресс сбил шедшую по путям девушку (видео)Бориспольский экспресс сбил шедшую по путям девушку (видео)
Велосипедист ночью разбил стеклянную остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева (видео)
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости