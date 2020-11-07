Немцы 5 часов тушили электрический Opel: редкое видео

Будущее за электромобилями. Это известно каждому. Однако, пока этот вид транспорта не очень надежен. Мало того, что электрокары иногда воспламеняются, так их еще приходится тушить часами. В Германии, например, Opel Ampera-e тушили целых пять часов!

Инцидент произошел 1 ноября 2020 года в небольшом немецком городе Лангенфельд примерно в час ночи. Спасателям сообщили о возгорании автомобиля Opel Ampera-e. В момент возгорания он был подключен к зарядному устройству.

Немецкие пожарники первым делом отключили автомобиль от зарядного устройства, после чего принялись тушить огонь. А это оказалось проблематично. Очаг возгорания тушили долго. Только в 6 часов утра огонь был полностью потушен.

Пожалуй, случай с тушением Ampera-e попадет в книгу рекордов Гиннеса. Ранее ещё ни один загоревшийся электромобиль в мире так долго не тушили. Немецкие правоохранители до сих пор выясняют причину возгорания электрического «Опеля».

Напомним, что Opel Ampera-e – это европейский брат-близнец американского Chevrolet Bolt EV. В продаже он появился в конце 2017 года.