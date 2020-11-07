Renault Sandero будет стоить 8 690 евро

Во Франции объявили цены на новое поколение автомобилей Renault Sandero и Sandero Stepway, которые в старом свете продаются под брендом Dacia. В базовой комплектации новый Sandero будет стоить от 8 690 евро.

Новый Renault будет стоить всего 8 690 евро

Новый Sandero по-прежнему будет относиться к бюджетным моделям. Если он и подорожает, то совсем немного.

Новый Renault будет стоить всего 8 690 евро

В Европе новый Renault Sandero получит три комплектации - Access, Essentiel и Comfort, а новый Stepway - две комплектации (Essentiel и Comfort).

Renault Sandero в комплектации Access с двигателем 1.0 SCe будет стоить 8 690 евро, в комплектации Essentiel – 9 890 евро, а в комплектации Comfort – 11 190 евро.

Новый Renault будет стоить всего 8 690 евро

Стоимость Stepway нового поколения в комплектации Essentiel с мотором 1.0 TCe составит 12 590 евро, а в топовой комплектации – 13 890 евро.

В Украине сейчас Renault Sandero в базовой комплектации с 1,0 л бензиновым двигателем (75 л.с.) и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 272 900 гривен, а Stepway с 0,9 л бензиновым мотором (90 л.с.) и с 5-ступенчатой механической коробкой передач – от 361 900 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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