2020-11-07
На проспекте Победы в Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода
Вчера поздним вечером, 6 ноября, на столичном проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.
Об этом
“Трагическое смертельное дтп в Киеве на проспекте Победы у парка Нивки: автомобиль насмерть сбил пешехода: смерть наступила мгновенно”, - сказано в сообщении.
Уточняется, что смертельное ДТП произошло около 23:00 пятницы, 6 ноября.
Напомним, два человека погибли на месте, несколько человек получили телесные повреждения в результате ДТП на Крещатике. По предварительным данным водитель не справился с управлением и влетел на остановку общественного транспорта.
Фото: скриншот с видео “Киев оперативный”
Александр Кравченко, КиевВласть