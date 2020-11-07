На проспекте Победы в Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода

Вчера поздним вечером, 6 ноября, на столичном проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.

Об этом KV стал оизвестно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук.

“Трагическое смертельное дтп в Киеве на проспекте Победы у парка Нивки: автомобиль насмерть сбил пешехода: смерть наступила мгновенно”, - сказано в сообщении.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло около 23:00 пятницы, 6 ноября.

Напомним, два человека погибли на месте, несколько человек получили телесные повреждения в результате ДТП на Крещатике. По предварительным данным водитель не справился с управлением и влетел на остановку общественного транспорта.

Фото: скриншот с видео “Киев оперативный”