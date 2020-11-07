Tesla выпустила фирменную текилу

Несмотря на то, что алкоголь и автомобили — вещи несочетаемые, Илона Маска это не остановило от выпуска текилы под брендом Tesla.

У Илона Маска, основавшего автомобильную компанию Tesla и космическую компанию SpaceX, огромное множество поклонников среди фанатов машин, космоса и новых технологий. А сейчас к ним присоединятся и ценители качественного алкоголя, потому что в линейке продуктов Tesls появилась текила.

Партнёром Tesla в новом проекте стала компания Nosotros Tequila, специализирующаяся на производстве алкоголя, которая и сделала фирменную текилу. Напиток разливается в стилизованные под молнию стеклянные бутылки объёмом 0,75 литра — продажи Tesla Tequila начались на официальном сайте Tesla и вся первая партия была раскуплена за несколько часов.

Каждая бутылка стоит $250 и за раз можно было приобрести не более двух Tesla Tequila, что не помешало быстро распродать алкоголь. Текила аньехо, как гласит описание напитка, сделана на из 100% агавы премиум-класса. Заявлено, что алкогольный напиток на основе агавы выдерживается более года в бочках из французского дуба, что позволяет текиле обрести во вкусе ноты сухих фруктов, лёгкой ванили, корицы и перца.

Напомним, что Tesla стала не единственным автопроизводителем, который сделал фирменный алкоголь. Ранее стало известно, что Aston Martin и Bowmore Whisky объединили бренды для создания ограниченной серии виски, известного как Black Bowmore DB5 1964 года. Каждая бутылка Black Bowmore DB5 оснащена поршнем Aston Martin DB5 и содержит 700 мл односолодового виски Black Bowmore 1964 года — одного из самых редких и самых популярных односолодовых виски в истории. Всего будет выпущено 25 бутылок Black Bowmore по цене ?50 000 за штуку.

Кроме того, компания Carbon сделала игристое вино Bugatti EB.02 Chiron 300+ блан де блан (белое шампанское, сделанное исключительно из белых сортов винограда) Гран Крю урожая 2006 года. Шампанское посвятили рекорду Bugatti Chiron, который стал первым серийным автомобилем, сумевшим преодолеть скорость 300 миль в час.



